Полузащитник «Сочи» Немченко получил травму в игре со «Спартаком»

– Немченко почувствовал дискомфорт в колене, но сумел доиграть матч до конца. Сегодня, по результатам обследования, у Анатолия диагностирован надрыв латеральной коллатеральной связки коленного сустава. Мы желаем Анатолию скорейшего выздоровления в возвращения на поле.

Отмечается, что 19-летний россиянин получил повреждение на 88-й минуте встречи в результате столкновения с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго в штрафной площади, после чего главный арбитр матча Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.

Игра между «Спартаком» и «Сочи» завершилась вничью 2:2. В составе москвичей голами отметились нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон, у гостей отличились форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Кристиан Нобоа.