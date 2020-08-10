Эмилиано Мартинес: Я покину «Арсенал», если не буду получать достаточно игрового времени

– Я показал клубу, что могу быть основным вратарем, и когда я вернусь в следующем сезоне, мне хотелось бы провести больше игр. Это единственный способ остаться в «Арсенале». Моя цель – закрепиться в основном составе и стать «первым номером» в сборной Аргентины. Я не остановлюсь, пока не получу это, и если я не буду играть за лондонскую команду, то продолжу карьеру в другом клубе, – цитирует Мартинеса Continental.

Отметим, что 27-летний аргентинец выступает за «Арсенал» с 2012 года. В минувшем сезоне после травмы основного голкипера лондонцев Бернда Лено главный тренер Микель Артета оставил свой выбор на Мартинесе – в 23 матчах он пропустил 24 гола и девять раз отстоял «на ноль». Вместе с командой вратарь стал обладателем Кубка Англии.