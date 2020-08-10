Источник: Агент полузащитника «Олимпиакоса» Гильерме подтвердил интерес «Спартака»

– Да, это так – «Спартак» интересуется Гильерме. Наше агентство уже получало запросы из России касаемо вероятного перехода Гильерме в московский клуб, – цитирует Педросу Metaratings.

Гильерме выступает за «Олимпиакос» с августа 2018 года. В минувшем сезоне на счету 29-летнего бразильца 46 матчей, в которых он забил семь голов и отдал два ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021-го.

Ранее полузащитник играл за «Удинезе», «Депортиво» и «Коринтианс».

Портал Transfermarkt оценивает Гильерме в 4,5 миллиона евро.