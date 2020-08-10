«Манчестер Сити» готов приобрести Кулибали за 55 млн евро

По информации источника, агент игрока ведет переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом о возможном уходе его клиента в английский клуб.

Сообщается, что «горожане» предложили за сенегальца 55 миллионов евро – руководство неаполитанцев готово отпустить игрока за сумму не менее 90 миллионов.

Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года, перейдя из «Генка» за 7,75 млн евро. В общей сложности он провел за неаполитанский клуб 246 матчей, забил десять голов и отдал пять ассистов. Его контракт с командой действует до 30 июня 2023 года.