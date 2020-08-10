Василий Казарцев: Я считаю, что были основания для второго пенальти в ворота «Спартака»

- После матча я видел повтор эпизода, там все те же элементы, единственное отличие — интенсивность движения Жиго на видео была не такая высокая, как казалось во время матча, но там есть элементы нарушения правил. Я считаю, что основания есть для пенальти. По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка, - сказал Казарцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, во вчерашнем матче между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых ударов в ворота московской команды.

Сразу после игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России. Позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал ошибку судей в эпизоде с назначением второго пенальти.