Алексей Еськов: Это больше не пенальти, чем пенальти

- Я находился в роли ассистента ВАР, я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Могу следовать оценке руководителей. Был ли это пенальти? Это неочевидная ситуация. Непростой эпизод для арбитра в принципе. Это больше не пенальти, чем пенальти, - сказал Еськов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, во вчерашнем матче между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых ударов в ворота московской команды.

Сразу после игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России. Позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал ошибку судей в эпизоде с назначением второго пенальти.