Хуан Мата – о победе над «Копенгагеном»: Это была не лучшая наша игра

– «Копенгаген» играл в хороший футбол, поэтому хочется отдать им должное. Мы могли бы забить больше голов в дополнительное время, но главное то, что мы прошли дальше. Это была наша не лучшая игра, но на данном этапе сезона и по прошествии стольких месяцев очень важно выигрывать игры на фоне общей усталости. Надеюсь, мы сможем выиграть этот турнир, – цитирует Мату BT Sport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» победил «Копенгаген» в четвертьфинале Лиги Европы. Победу английскому клубу в дополнительное время принес полузащитник Бруну Фернандеш, реализовавший 11-метровый удар на 95-й минуте.

Таким образом, подопечные Оле-Гуннара Сульшера вышлы в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Вулверхэмптон» – «Севилья».