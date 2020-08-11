Полузащитник Кинг покинул «Лестер»

Минувший сезон 31-летний полузащитник проводил в арендах в «Рейнджерс» и «Хаддерсфилде» – на его счету 19 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Кинг находился в «Лестере» с 2006 года, в общей сложности он отыграл 375 матчей, забил 61 гол и отдал 24 результативных передачи. Вместе с командой он становился чемпионом Англии в сезоне-2015/2016.

Также он выступал за «Суонси» и «Дерби Каунти».

За сборную Уэльса он сыграл 50 матчей (2 гола).