Дэниэл Старридж: Я хотел бы вернуться и играть в АПЛ

– У нас есть варианты по всему миру, но я английский игрок, и мне всегда нравилось играть в АПЛ. Я действительно чувствую, что у меня есть незавершенные дела в чемпионате Англии, поэтому я хотел бы вернуться и играть там. Я очень взволнован, голоден до игры и полностью сосредоточен на том, чтобы начать новую главу в карьере, – цитирует Старриджа Sky Sports.

Минувший сезон 30-летний англичанин провел в «Трабзонспоре», забив семь голов и отдав четыре ассиста в 16 матчах. В марте этого года он покинул турецкий клуб расторг контракт с форвардом.

Ранее Старридж выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич». В общей сложности он принял участие в 328 поединках, отметившись 118 забитыми мячами и 45 результативными передачами. Также в активе игрока 28 матчей за сборную Англию (8 голов).