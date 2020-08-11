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11 августа 11:09
автор: Владислав Корегин

Дэниэл Старридж: Я хотел бы вернуться и играть в АПЛ

Экс-форвард «Челси» и «Ливерпуля» Дэниэл Старридж заявил, что хочет вернуться в Английскую Премьер-лигу.

– У нас есть варианты по всему миру, но я английский игрок, и мне всегда нравилось играть в АПЛ. Я действительно чувствую, что у меня есть незавершенные дела в чемпионате Англии, поэтому я хотел бы вернуться и играть там. Я очень взволнован, голоден до игры и полностью сосредоточен на том, чтобы начать новую главу в карьере, – цитирует Старриджа Sky Sports.

Минувший сезон 30-летний англичанин провел в «Трабзонспоре», забив семь голов и отдав четыре ассиста в 16 матчах. В марте этого года он покинул турецкий клуб расторг контракт с форвардом.

Ранее Старридж выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич». В общей сложности он принял участие в 328 поединках, отметившись 118 забитыми мячами и 45 результативными передачами. Также в активе игрока 28 матчей за сборную Англию (8 голов).

источник: Sky Sports
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