Источник: «Локомотив» заплатит за форварда «Бордо» Камано 5,5 млн евро

По информации RMC Sport, железнодорожники достигли договоренности с французской стороной о приобретении 24-летнего гвинейца за сумму около 5,5 миллионов евро. Сообщается, что контракт с игроком будет подписан на четыре года.

Камано выступает за «Бордо» с июля 2016 года. В общей сложности он провел за клуб 139 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с командой действует до конца июня 2021-го.

За сборную Гвинеи форвард сыграл 32 встречи (6 голов).

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в восемь миллионов евро.