Иммобиле намерен играть за «Лацио» до конца карьеры

– Я намерен играть за «Лацио» до конца карьеры. Хочу продлить контракт еще на три года. Он будет действовать до 2025 года, когда мне исполнится 35 лет. То, что «Лацио» дал мне и дает до сих пор, бесценно, – цитирует Иммобиле Corriere dello Sport.

30-летний итальянец выступает за «Лацио» с 27 июля 2016 года, перейдя из «Севильи» за 9,45 миллионов евро. В общей сложности он сыграл в 178 матчах, забил 125 голов и отдал 34 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023-го.