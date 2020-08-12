ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 августа 18:50

Сергей Балахнин: «Локомотив» стал слабее и хуже

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил игру «Локомотива» в первых матчах нового сезона.

- «Локомотив» стал слабее и хуже. Он продолжает оставаться квалифицированной командой, но в игре появилась неполная собранность, дыры в обороне, атака стала беднее с уходом Жоао Марио. Правда, судить о «Локомотиве» мы можем только по старту нового сезона, а это не показатель, - передает слова Балахнина «РИА Новости».

Напомним, что во встрече за Суперкубок России железнодорожники уступили «Зениту» со счетом 1:2. Во вторник московская команда на выезде обыграла «Рубин» (2:0) в матче 1-го тура чемпионата России.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Неудивительные особенности. Новые черты чемпионата РПЛ, становящиеся привычнымиЗвонарёва проиграла в США, Калинская и Блинкова начинают вечером во вторникЧто грозит при «амнезии» или я забыл права домаЦСКА посмеялся над арбитром матча "Спартак" - "Сочи" КазарцевымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКокорин высказался о тренере "Зенита" Анатолии Тимощуке
«Оренбург» обыграл «Аланию», одержав третью победу кряду
Футболисты «Оренбурга» обыграли «Аланию» в домашнем матче 3-го тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.
12.08.2020 19:04
Футбол
Сергей Балахнин: «Локомотив» стал слабее и хуже
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил игру «Локомотива» в первых матчах нового сезона.
12.08.2020 18:50
Футбол
Первый гол Пиняева в ФНЛ принес «Чертаново» победу над «Иртышом»
Футболисты «Чертаново» обыграли «Иртыш» в выездном матче 3-го утра первенства ФНЛ со счетом 2:1.
12.08.2020 18:46
Футбол
Источник: Вариант с публикацией переговоров судей во время матчей в РФС не прорабатывается
РФС не намерен продолжать практику публикации переговоров между судьями.
12.08.2020 18:24
Футбол
Юрий Гаврилов: VAR не только не помогает, а скорее мешает
Прославленный ветеран «Спартака» оценил работу системы видеоассистента рефери (VAR).
12.08.2020 18:05
Футбол
«Спартак-2» на выезде обыграл «Томь» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ
Футболисты «Спартака-2» обыграли в гостях «Томь» в гостевом матче 32-го тура первенства ФНЛ со счетом 2:1
12.08.2020 17:04
Футбол
Анзор Кавазашвили: Если Федун заставит Тедеско увести команду, то клуб будет серьезно оштрафован
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб могут отчислить из РПЛ, если красно-белые решат увести команду с поля во время матча.
12.08.2020 16:42
Футбол
Николай Левников: Комиссия единогласно решила, что нарушения в действиях Жиго не было
Глава экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников прокомментировал решения ЭСК РФС по поводу обоснованности назначения 11-метрового удара в ворота «Спартака» на 88-й минуте матча с «Сочи».
12.08.2020 16:27
Футбол
Шамиль Газизов: Вызывает недоумение позиция Калошина, отстаивавшего правоту в действиях Еськова
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решения экспертно-судейской комиссии РФС поводу обоснованности назначения 11-метрового удара на 88-й минуте матча с «Сочи».
12.08.2020 16:19
Футбол
Бутковский покинул московский «Спартак»
По информации СМИ, он продолжит работу в «Рубине».
12.08.2020 15:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика