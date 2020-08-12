Сергей Балахнин: «Локомотив» стал слабее и хуже

- «Локомотив» стал слабее и хуже. Он продолжает оставаться квалифицированной командой, но в игре появилась неполная собранность, дыры в обороне, атака стала беднее с уходом Жоао Марио. Правда, судить о «Локомотиве» мы можем только по старту нового сезона, а это не показатель, - передает слова Балахнина «РИА Новости».

Напомним, что во встрече за Суперкубок России железнодорожники уступили «Зениту» со счетом 1:2. Во вторник московская команда на выезде обыграла «Рубин» (2:0) в матче 1-го тура чемпионата России.