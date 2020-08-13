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13 августа 19:41

Кике Сетьен: Статистика «Баварии» красноречиво говорит о том, на что она способна

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

- Нас беспокоят многие вещи относительно «Баварии». Это совершенная команда, способная прессинговать, хорошо обороняться и с большим количеством игроков в атаке. Что есть у нас? Способность держать мяч и преодолевать прессинг со стороны соперника. Я не вижу превосходства ни одной из команд в этом матче.

Мы знаем мощь нашего соперника, и я не будем ее преуменьшать. Статистика «Баварии» красноречиво говорит о том, на что она способна. Это выдающаяся команда, но и «Барселона» - ничуть не менее выдающийся клуб. Такова реальность. Думаю, игра завтра должна быть примерно равной, - цитирует Сетьена пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится завтра в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
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