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15 августа 12:42
автор: Юрий Нечаев

Тиаго Алькантара: После прихода Флика «Бавария» нашла свой футбол и теперь четко знает, как играть

Мюнхенцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

«Победа над «Барселоной» придаст нам еще больше уверенности. В начале сезона результаты «Баварии» были похожи на американские горки. После прихода Флика мы нашли свой футбол и теперь четко знаем, как нам играть.

«Барселона»? Из уважения к своим друзьям и команде скажу, что это великий клуб, который исправит ситуацию», — цитирует Алькантару AS.

Напомним, футболисты «Баварии» обыграли «Барселону» в матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 8:2.

В полуфинале турнира мюнхенцы сыграют против победителя матча «Манчестер Сити» - «Лион», который состоится сегодня и начнется в 22:00 мск.

В другом полуфинальном противостоянии встретятся «РБ Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен».

Алькантара является воспитанником «Барселоны». За каталонцев он провел 100 матчей и в 2013 году перешел в «Баварию».

источник: AS
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