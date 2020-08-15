Тиаго Алькантара: После прихода Флика «Бавария» нашла свой футбол и теперь четко знает, как играть

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

«Победа над «Барселоной» придаст нам еще больше уверенности. В начале сезона результаты «Баварии» были похожи на американские горки. После прихода Флика мы нашли свой футбол и теперь четко знаем, как нам играть.

«Барселона»? Из уважения к своим друзьям и команде скажу, что это великий клуб, который исправит ситуацию», — цитирует Алькантару AS.

Напомним, футболисты «Баварии» обыграли «Барселону» в матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 8:2.

В полуфинале турнира мюнхенцы сыграют против победителя матча «Манчестер Сити» - «Лион», который состоится сегодня и начнется в 22:00 мск.