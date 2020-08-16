Тьяго Алькантара подпишет с «Ливерпулем» четырехлетний контракт

Как сообщает RMC, хавбек достиг договоренности по условиям личного контракта. Отмечается, что Тьяго подпишет четырехлетний контракт с английским клубом и уже сказал партнерам по команде, что собирается двигаться дальше.

Ранее сообщалось, что чемпионы Германии готовы к продаже 29-летнего испанца нынешним летом, поскольку в следующем году он может покинуть «Баварию» в качестве свободного агента.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник провел 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи. Трансферная стоимость испанского хавбека оценивается в 48 миллионов евро.