Гжегож Крыховяк: Мне все нравится в «Локомотиве». Я действительно счастлив

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что даже не задумывается об уходе из московского клуба.

«Мне все нравится в «Локомотиве». Отличный состав, стабильно есть Лига чемпионов и борьба за чемпионство. Меня полностью устраивает жизнь в Москве, я получаю удовольствие.

Если появится какой-то вариант или предложение, подумаю. Но сейчас я действительно счастлив и не думаю ни о чем подобном», - цитирует поляка Sport24.ru.

Напомним, Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. Всего за железнодорожников 30-летний полузащитник провел 75 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.