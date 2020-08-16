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16 августа 15:44

«Ювентус» готов продать Дибалу за 90 миллионов евро

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в межсезонье может покинуть туринскую команду.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Дибала может быть продан «Ювентусом» уже этим летом. Итальянский клуб внимательно относится к своим финансам и может заработать большие деньги на трансфере аргентинца, который прошлым летом чуть не перешел в «Манчестер Юнайтед», а затем в «Тоттенхэм».

Отмечается, что «Ювентус» готов рассмотреть предложения о продаже 26-летнего форварда за сумму в 90-100 миллионов евро. Также в клубе не исключают варианта с обменом нападающего.

Напомним, что в минувшем сезоне аргентинец провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач, а также был признан самым ценным игроком серии А.

источник: La Gazzetta dello Sport
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