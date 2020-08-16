«Севилья» и «Бетис» поспорят за Калабрию

Как сообщает Sport Mediaset, 23-летним игроком всерьез интересуются «Севилья» и «Бетис». Руководство «россонери» согласно отпустить своего футболиста за сумму около 15 миллионов евро.

Напомним, что Калабрия является воспитанником академии «Милана». Он находится в основном составе команды с июля 2015 года. За это время он принял участие в 112 матчах, забив три гола и отдав семь результативных передач.

В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей, в которых он отметился одним голом и одним ассистом. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает Калабрию в 9,5 миллионов евро.