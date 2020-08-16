«Дженоа» интересуется полузащитником «Сампдории» Капрари

Согласно информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство «грифонов» видит в 27-летнем итальянце усиление атакующей линии в преддверии нового сезона.

Отметим, что главной проблемой в осуществлении трансфера является то, что «Сампдория» и «Дженоа» – заклятые враги. Их генуэзское дерби под названием «фонарное» – одно из самых бескомпромиссных в чемпионате Италии. Поэтому, данную сделку будет невероятно трудно осуществить.

Капрари перешел в «Сампдорию» в июле 2017 года из «Интера» за 15 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона игрок был арендован «Пармой», отыграв в 12 матчах и забив два гола. Ранее в своей карьере он выступал за «Пескару» и «Рому».

Контракт полузащитника с генуэзцами рассчитан до июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 миллионов евро.