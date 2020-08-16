Защитник «Шахтера» Додо: Атака «Интера» вызовет много сложностей для команды

– Проблемы нам может доставить не столько оборона, сколько нападение «Интера». В атаке команда особенно сильна и вызовет много сложностей. Поэтому нам очень важно пресекать каждый выход противника в атаку и действовать со своей стороны правильно.

Мы отдадим все силы, будем максимально стараться на поле, чтобы оставить этот день в истории «Шахтера». Сделаем все, чтобы добиться отличного результата в завтрашней игре и пройти в финал, – цитирует защитника пресс-служба донецкого клуба.

В текущем сезоне на счету Додо 33 матча, в которых он забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Добавим, что встреча между «Интером» и «Шахтером» пройдет завтра в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале сегодня встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед».