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16 августа 20:00
автор: Владислав Корегин

Защитник «Шахтера» Додо: Атака «Интера» вызовет много сложностей для команды

Правый защитник «Шахтера» Додо – о матче 1/2 финала Лиги Европы против «Интера».

– Проблемы нам может доставить не столько оборона, сколько нападение «Интера». В атаке команда особенно сильна и вызовет много сложностей. Поэтому нам очень важно пресекать каждый выход противника в атаку и действовать со своей стороны правильно.

Мы отдадим все силы, будем максимально стараться на поле, чтобы оставить этот день в истории «Шахтера». Сделаем все, чтобы добиться отличного результата в завтрашней игре и пройти в финал, – цитирует защитника пресс-служба донецкого клуба.

В текущем сезоне на счету Додо 33 матча, в которых он забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Добавим, что встреча между «Интером» и «Шахтером» пройдет завтра в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале сегодня встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед».

источник: ФК «Шахтер»
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