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16 августа 20:25
автор: Виктор Шарафудинов

«Рейнджерс» на выезде сыграли вничью с «Ливингстоном», впервые в сезоне потеряв очки

Команда Стивена Джеррарда делит лидерство с «Хибернианс».

В четвертом туре чемпионата Шотландии «Ливингстон» и «Рейнджерс» сыграли вничью 0:0.

Клуб из Глазго впервые в сезоне потерял очки после трех побед на старте турнира. Тем не менее, «рейнджеры» под руководством Стивена Джеррарда занимают первое место в турнирной таблице, набрав десять очков и по дополнительным показателям опережая «Хибернианс».

У действующего чемпиона «Селтика» – четыре очка и два матча в запасе.

«Ливингстон» набрал два очка и занимает десятое место.

22 августа «Рейнджерс» примут «Килмарнок», а 23 августа «Ливингстон» на выезде сыграет с «Абердином».

источник: «Советский спорт»
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