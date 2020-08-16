«Рейнджерс» на выезде сыграли вничью с «Ливингстоном», впервые в сезоне потеряв очки

В четвертом туре чемпионата Шотландии «Ливингстон» и «Рейнджерс» сыграли вничью 0:0.

Клуб из Глазго впервые в сезоне потерял очки после трех побед на старте турнира. Тем не менее, «рейнджеры» под руководством Стивена Джеррарда занимают первое место в турнирной таблице, набрав десять очков и по дополнительным показателям опережая «Хибернианс».

У действующего чемпиона «Селтика» – четыре очка и два матча в запасе.

«Ливингстон» набрал два очка и занимает десятое место.

22 августа «Рейнджерс» примут «Килмарнок», а 23 августа «Ливингстон» на выезде сыграет с «Абердином».