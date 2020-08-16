Лукас Подольски: Хаверцу не хватает силы и мощи для игры в АПЛ

– У него большой талант. Он очень изобретателен на поле, но пока все еще молод – давайте посмотрим, сможет ли он вписаться в Премьер-лигу. Я думаю, ему все еще не хватает силы и мощи, но он должен попробовать сыграть в АПЛ и понять, нравится ли ему в Англии, – цитирует Подольски The Athletic.

Ранее генеральный директор «Байера» сообщил, что Хаверц хочет покинуть команду, сделав следующий шаг в карьере – игрок близок к переходу в «Челси».

В минувшем сезоне 21-летний полузащитник провел за клуб 45 матчей, забил 18 голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом истекает в конце июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает Хаверца в 81 миллион евро.