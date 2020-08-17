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17 августа 00:58
автор: Владислав Корегин

Президент «Барселоны» Бартомеу сообщил об отставке Сетьена

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил, что главный тренер каталонцев Кике Сетьен покинет свой пост.

– Сетьен уволен, – цитирует Бартомеу Tiempo de Juego.

Напомним, что 61-летний специалист возглавил команду в январе, заменив на этом посту Эрнесто Вальверде. «Барселона» завершила чемпионат Испании на втором месте и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где потерпела разгромное поражении от «Баварии» (2:8).

Ранее сообщалось, что руководство каталонцев может заменить Сетьена на Маурисио Почеттино, Тьерри Анри или Массимилиано Аллегри.

источник: «Советский спорт»
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