Президент «Барселоны» Бартомеу сообщил об отставке Сетьена

– Сетьен уволен, – цитирует Бартомеу Tiempo de Juego.
Напомним, что 61-летний специалист возглавил команду в январе, заменив на этом посту Эрнесто Вальверде. «Барселона» завершила чемпионат Испании на втором месте и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где потерпела разгромное поражении от «Баварии» (2:8).
Ранее сообщалось, что руководство каталонцев может заменить Сетьена на Маурисио Почеттино, Тьерри Анри или Массимилиано Аллегри.
💥ÚLTIMA HORA💥— Tiempo de Juego (@tjcope) August 16, 2020
Bartomeu a @victor_nahe:
🎙️»Setién está fuera».
El Presidente ha salido de la reunión con Abidal y Planes en las oficinas del club. pic.twitter.com/OCfy0uaxeu