«Челси» присматривается к Стоунзу и Данку

По информации The Mirror, лондонский клуб рассматривает две кандидатуры на усиление позиции центрального защитника – Джона Стоунза («Манчестер Сити») и Льюиса Данка («Брайтон»).

«Синие» надеятся взять 26-летнего Стоунза в аренду, в то время как за Данка придется заплатить около 44 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Стоунза 24 матча, в которых он отметился одним ассистом. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2022 года.

Что касается Данка, то 28-летний англичанин принял участие в 36 играх, забил три гола и отдал три результативных передачи. Действующее соглашение игрока с «Брайтоном» истекает летом 2023-го.