ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 августа 13:52
автор: Владислав Корегин

«Рубин» подписал бывшего защитника «Оренбурга» Зотова

Правый защитник Георгий Зотов, известный по выступлениям за «Оренбург» и «Крылья Советов», перешел в «Рубин».

По информации пресс-службы казанского клуба, 30-летний россиянин перешел в команду на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона-2020/2021. Игрок будет выступать под 31-м номером.

Минувший сезон Зотов провел в «Оренбурге» – на его счету 22 матча, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Ранее защитник выступал за «Крылья Советов», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Казанку», белгородский «Салют» и «Новокузнецк».

После двух туров Российской Премьер-лиги «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.

источник: ФК «Рубин»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Звонарёва проиграла в США, Калинская и Блинкова начинают вечером во вторникУтечка антифриза: диагностика и причиныСтартовали продажи детских умных часов MiTu Kids Watch 4X от XiaomiВсплыла неожиданная правда о драке Широкова с арбитромЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести четырех игроков «Барселоны»
«Барселона» собирается провести чистку состава в летнее межсезонье.
17.08.2020 14:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Рубин» подписал бывшего защитника «Оренбурга» Зотова
Правый защитник Георгий Зотов, известный по выступлениям за «Оренбург» и «Крылья Советов», перешел в «Рубин».
17.08.2020 13:52
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бывший капитан «Манчестер Сити» Компани возглавил «Андерлехт»
В составе «горожан» он выиграл 12 трофеев, в том числе четыре титула АПЛ.
17.08.2020 13:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» – «Лион». Матч обслужат испанские арбитры
Он состоится 19 августа.
17.08.2020 13:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рустем Сайманов: «Рубин» хорошо осведомлен о способностях Медведева
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий по поводу перехода в команду бывшего голкипера «Локомотива» Никиты Медведева.
17.08.2020 13:16
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Аякс» работает над возвращением Суареса
Форвард «Барселоны» Луис Суарес может вернуться в чемпионат Голландии. Об этом сообщает Polideportivo
17.08.2020 13:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
В Италии сообщили, что «Милан» по-прежнему претендует на Миранчука
«Россонери» хотят перехватить игрока у «Аталанты».
17.08.2020 12:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Милик не хочет переходить в «Рому» и ждет предложения от «Ювентуса»
Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик может оказаться в «Роме» в летнее межсезонье.
17.08.2020 12:46
Футбол
автор: Владислав Корегин
Пирло провел телефонный разговор с Роналду
Специалист рассказал игроку о своих планах.
17.08.2020 12:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Медведев подписал двухлетний контракт с «Рубином»
Пресс-служба «Рубина» объявила о подписании контракта с голкипером Никитой Медведевым.
17.08.2020 12:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика