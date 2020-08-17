«Рубин» подписал бывшего защитника «Оренбурга» Зотова

По информации пресс-службы казанского клуба, 30-летний россиянин перешел в команду на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона-2020/2021. Игрок будет выступать под 31-м номером.

Минувший сезон Зотов провел в «Оренбурге» – на его счету 22 матча, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Ранее защитник выступал за «Крылья Советов», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Казанку», белгородский «Салют» и «Новокузнецк».

После двух туров Российской Премьер-лиги «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.