«Рубин» подписал бывшего защитника «Оренбурга» Зотова

По информации пресс-службы казанского клуба, 30-летний россиянин перешел в команду на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона-2020/2021. Игрок будет выступать под 31-м номером.
Минувший сезон Зотов провел в «Оренбурге» – на его счету 22 матча, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Ранее защитник выступал за «Крылья Советов», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Казанку», белгородский «Салют» и «Новокузнецк».
После двух туров Российской Премьер-лиги «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.
❕Георгий Зотов – в «Рубине»— «Рубин» Казань (@fcrk) August 17, 2020
«Рубин» подписал контракт до конца текущего сезона с 30-летним защитником Георгием Зотовым.
📃 Футболист перешел в наш клуб в статусе свободного агента и будет выступать под номером 31
Добро пожаловать в «Рубин»! 🙌
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