Официально: Камано перешел в «Локомотив»

Отмечается, что 24-летний игрок будет выступать под 25-м номером. Сумма трансфера пока неизвестна.

– Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей «Локомотива», знаю некоторых футболистов. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол и помогать «Локомотиву», – сказал форвард.

Камано выступал за «Бордо» с июля 2016 года. В общей сложности он провел за клуб 139 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 14 результативных передач.

За сборную Гвинеи форвард сыграл 32 встречи (6 голов).