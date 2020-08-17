«Саутгемптон» подписал новый контракт с полузащитником Уордом-Проузом

Пресс-служба «Саутгемптона» объявила о продлении контракта с полузащитником команды Джеймсом Уорд-Проузом. Отмечается, что новое соглашение с 25-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года.

Уорд-Проуз находится в системе «Саутгемтона» с 2003 года. За взрослую команду он дебютировал в 2011-м в матче Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас» (0:2).

В общей сложности игрок он провел за святых 278 встреч, отметившись 24 забитыми мячами и 33 результативными передачами.

В минувшем сезоне на счету Уорд-Проуза 44 матча, в которых он забил пять голов и отдал пять ассистов. «Саутгемтон» завершил сезон-2019/2020 на 11-м месте в турнирной таблице.