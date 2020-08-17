«Барселона» официально объявила об уходе Сетьена с поста главного тренера

Пресс-служба футбольного клуба «Барселона» объявила об уходе 61-летнего Кике Сетьена с должности главного тренера.

Имя его преемника обещают объявить в ближайшие дни, и новое назначение станет частью широкомасштабной перестройки команды.

Ранее СМИ сообщали о том, что контракт с «Барселоной» уже согласовал главный тренер сборной Голландии Рональд Куман.

Сетьен возглавил каталонскую команду 13 января после увольнения Эрнесто Вальверде. Под руководством 61-летнего уроженца Сантандера, который ранее работал с «Бетисом», «Барселона» уступила в четвертьфинале Кубка Испании «Атлетику» (0:1), заняла второе место в чемпионате, отстав на пять очков от мадридского «Реала», а также была разгромлена мюнхенской «Баварией» со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов 14 августа.

Всего в 25 матчах под руководством Сетьена «Барселона» одержала 16 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.