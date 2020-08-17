Завтра вратарю «Барселоны» Тер Штегену будет сделана операция на правом колене

Официальный сайт «Барселоны» сообщил о том, что вратарю команды Марку-Андре Тер Штегену завтра 18 августа будет сделана операция на надколенном сухожилии правого колена.

Сообщается, что это превентивная мера, необходимая для того, чтобы в будущем немец избежал проблем со здоровьем.

О сроках восстановления 28-летнего голкипера пресс-служба «Барселоны» обещает сообщить позднее. Испанская пресса сообщает, что вратарь может пропустить от трех до четырех месяцев.

В минувшем сезоне Тер Штеген в сумме сыграл 46 матчей во всех турнирах, пропустив 50 мячей и 17 раз сохранив ворота каталонцев в неприкосновенности.