Полузащитник Подберезкин перешел из «Рубина» в «Урал»

Полузащитник Вячеслав Подберезкин перешел из «Рубина» в «Урал».

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Вячеслав Подберезкин покидает «Рубин»



28-летний полузащитник покидает нашу команду и переходит в екатеринбургский @FCURAL



Слава, спасибо за время, проведенное в «Рубине», и успехов в новом клубе! ❤️



🖥 https://t.co/gmZVxYjQ2s pic.twitter.com/RJrJIN8vwt — «Рубин» Казань (@fcrk) August 18, 2020

28-летний игрок выступал за «Рубин» с 2018 года. Всего за казанский клуб он провел 53 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи. В двух первых турах текущего сезона футболист на поле не появлялся.