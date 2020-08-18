Григорий Иванов: Подберезкин - качественный футболист. «Урал» на него очень надеется

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал подписание контракта с бывшим полузащитником «Рубина» Вячеславом Подберезкиным.

«Мы берем футболистов на усиление. Слава - качественный игрок. Это однозначно! Мы хорошо его знаем, он у нас начинал. Так что мы на Подберезкина очень надеемся», - приводит слова Иванова Sport24.ru.

28-летний игрок выступал за «Рубин» с 2018 года. Всего за казанский клуб он провел 53 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи. В двух первых турах текущего сезона футболист на поле не появлялся.

Добавим, что Подберезкин ранее уже играл за «Урал». С 2014 по 2016 год он провел за клуб из Екатеринбурга 34 матча.