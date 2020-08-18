Отец Сильвы опроверг информацию о предварительной договоренности полузащитника с «Лацио»

Давид Хименес, отец полузащитника Давида Сильвы, опроверг информацию о том, что у его сына, якобы, существовала договоренность о переходе в «Лацио».

«Не было никаких договоренностей, Давида удивила реакция клуба. «Лацио» вел переговоры с агентом, но не с самим Давидом. Поэтому я не понимаю, почему они говорят о его человеческих качествах, у него не было никаких договоренностей с «Лацио». Были и другие клубы, которые вели с ним переговоры», — сказал Хименес Radio Marca Donostia.

Напомним, с 2010 года Сильва выступал за «Манчестер Сити». Этим летом соглашение 34-летнего полузащитника с английским клубом истекло и продлено не было.

СМИ сообщали, что Сильва договорился о заключении контракта с «Лацио», но в последний момент передумал и перешел в «Реал Сосьедад», не поставив в известность руководство римского клуба.

Ранее сегодня спортивный директор «Лацио» Игли Таре, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что «очень уважает Сильву как футболиста, но не как человека».