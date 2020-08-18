Давид Сильва: Стиль игры «Сосьедада» мне идеально подходит

– У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но я решил принять предложение «Сосьедада», потому что их стиль игры мне идеально подходит. Я приезжаю в красивый спокойный город, который выбрала вся моя семья, – цитирует Сильву пресс-служба баскского клуба.

Напомним, что вчера «Реал Сосьедад» объявил о переходе 34-летнего Давида Сильвы в статусе свободного агента. С игроком было подписано двухлетнее соглашение.

Ранее полузащитник выступал за «Манчестер Сити». За десять лет в команде он сыграл 436 матчей, забил 77 мячей и сделал 140 результативных передач, став четырехкратным чемпионом Англии.