Брестское «Динамо» обыграло «Астану» и вышло во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Брестское «Динамо» одержало победу над «Астаной» (6:3) в матче в первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
В составе победителей голами отметились Михаил Гордейчук (16-я и 22-я минуты), Кирилл Печенин (17), Павел Седько (37) и Абдулай Диалло (55, 90).
Соперник ответили забитыми мячами Марина Томасова (45), Дорина Ротариу (53) и Абзала Бейсебекова (87).
В следующем отборочном раунде белорусский клуб сыграет с победителем пары «Коннас-Ки Номадс» (Уэльс) – «Сараево» (Босния).
источник: «Советский спорт»