Бывший полузащитник «Локомотива» Михалик объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший полузащитник «Локомотива» Тарас Михалик принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Еще поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Сейчас залечиваю ту травму, после которой воспалилось колено. И буду понемногу завершать игровую карьеру. У меня есть товарищ, который держит команду. Она играет на любительском уровне, на область», — приводит слова 36-летнего Михалика Footboom.

Напомним, Михалик выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год. Всего за железнодорожников он провел 106 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Вместе с «Локо» украинец выиграл чемпионат и Кубок России.

В футболке сборной Украины Михалик провел 32 матча.