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Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»
19 августа 17:51
автор: Владислав Корегин

Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»

Матч третьего тура Российской Премьер-лиги «Урал» – «Локомотив» завершился вничью 1:1.

В составе хозяев голом отметился Андрей Егорычев (74-я минута). Соперник ответил забитым мячом Федора Смолова (87).

Таким образом, екатеринбургский клуб набирает два очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. Железнодорожники остаются на первой строчке (7 очков).

В следующем туре «Урал» сыграет дома с «Краснодаром», а «Локомотив» отправится в гости к «Спартаку».

Чемпионат России

РПЛ
Третий тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Москва) – 1:1 (0:0)

Гол: Егорычев, 74 – Смолов, 87.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Ефремов, 65), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич (Бавин, 77), Августиняк, Панюков (Караев, 80).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов (Лисакович, 87), Жемалетдинов (Эдер, 76), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Ан. Миранчук, 65), Крыховяк, Смолов.

Предупреждения: Баринов, 28. Подберезкин, 29. Панюков, 30. Бикфалви, 49. Рыбус, 80. Помазун, 90+2.

источник: «Советский спорт»
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