Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»

В составе хозяев голом отметился Андрей Егорычев (74-я минута). Соперник ответил забитым мячом Федора Смолова (87).
Таким образом, екатеринбургский клуб набирает два очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. Железнодорожники остаются на первой строчке (7 очков).
В следующем туре «Урал» сыграет дома с «Краснодаром», а «Локомотив» отправится в гости к «Спартаку».
Чемпионат России
РПЛ
Третий тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Москва) – 1:1 (0:0)
Гол: Егорычев, 74 – Смолов, 87.
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Ефремов, 65), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич (Бавин, 77), Августиняк, Панюков (Караев, 80).
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов (Лисакович, 87), Жемалетдинов (Эдер, 76), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Ан. Миранчук, 65), Крыховяк, Смолов.
Предупреждения: Баринов, 28. Подберезкин, 29. Панюков, 30. Бикфалви, 49. Рыбус, 80. Помазун, 90+2.