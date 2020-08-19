Дубль Роши помог «Ахмату» победить «Ротор»

Героем встречи стал форвард грозненцев Одисе Роши, вышедший на замену на 35-й минуте. Во втором тайме он дважды забил в ворота голкипера гостей Александра Довбни на 53-й и 61-й минутах. Еще одним голом в составе грозненцев отметился Владимир Ильин (47). Волгоградский клуб ответил забитым мячом Сергея Серченкова (58).

Отметим, что на 30-й минуте Андрес Понсе не реализовал 11-метровый удар. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве после удаления Седрика Гогуа, получившего вторую желтую карточку.

Таким образом, «Ахмат» набирает четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Волгоградцы с одним очком идут на последней, 16-й строчке.

В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Химками», а «Ротор» примет у себя «Сочи».

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