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Дубль Роши помог «Ахмату» победить «Ротор»
19 августа 19:58
автор: Владислав Корегин

Дубль Роши помог «Ахмату» победить «Ротор»

Футболисты «Ахмата» одержали домашнюю победу над «Ротором» (3:1) в матче третьего тура Российской Премьер-лиги.

Героем встречи стал форвард грозненцев Одисе Роши, вышедший на замену на 35-й минуте. Во втором тайме он дважды забил в ворота голкипера гостей Александра Довбни на 53-й и 61-й минутах. Еще одним голом в составе грозненцев отметился Владимир Ильин (47). Волгоградский клуб ответил забитым мячом Сергея Серченкова (58).

Отметим, что на 30-й минуте Андрес Понсе не реализовал 11-метровый удар. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве после удаления Седрика Гогуа, получившего вторую желтую карточку.

Таким образом, «Ахмат» набирает четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Волгоградцы с одним очком идут на последней, 16-й строчке.

В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Химками», а «Ротор» примет у себя «Сочи».

Чемпионат России

РПЛ
Третий тур

«Ахмат» (Грозный) – «Ротор» (Волгоград) – 3:1 (0:0)

Голы: Ильин, 47. Роши, 53, 61 – Серченков, 58.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Бериша (Кадыров, 78), Исмаэл Силва (Швец, 84), Харин (Иванов, 49), Умаев (Роши, 35), Понсе (Ильин, 46).

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Байриев, 76), Султонов (Серченков, 57), Макаров (Манучарян, 72), Жигулев (Николаев, 76), Муллин.

Предупреждения: Муллин, 43. Гогуа, 45+1. Тимофеев, 45+3. Роши, 55. Пискунов, 63. Силва, 70.

Удаление: Гогуа, 71.

источник: «Советский спорт»
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