Спортивного директора «Чайки» на два года отстранили от футбола

Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение на два года отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, спортивного директора ФК «Чайка» Олега Баяна.

Вот, что сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС:

«В связи с допущенными спортивным директором ФК «Чайка» с. Песчанокопское Баяном Олегом Аршаковичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Баяну Олегу Аршаковичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 2 (два) года».

Статья 18 регламента РФС запрещает футболистам, тренерам и руководителям клубов играть на тотализаторе, а статья 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» описывает права и обязанности спортсмена.

В августе прошлого года, стало известно, что следственный департамент МВД России ведет расследование, открыв уголовное дело по частям 1, 3 статьи 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат матча первенства ПФЛ между «Чайкой» из Песчанокопского и новороссийским «Черноморцем».