ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 августа 19:58
автор: Виктор Шарафудинов

Спортивного директора «Чайки» на два года отстранили от футбола

Команда из Ростовской области выступает в ФНЛ.

Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение на два года отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, спортивного директора ФК «Чайка» Олега Баяна.

Вот, что сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС:

«В связи с допущенными спортивным директором ФК «Чайка» с. Песчанокопское Баяном Олегом Аршаковичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Баяну Олегу Аршаковичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 2 (два) года».

Статья 18 регламента РФС запрещает футболистам, тренерам и руководителям клубов играть на тотализаторе, а статья 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» описывает права и обязанности спортсмена.

В августе прошлого года, стало известно, что следственный департамент МВД России ведет расследование, открыв уголовное дело по частям 1, 3 статьи 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат матча первенства ПФЛ между «Чайкой» из Песчанокопского и новороссийским «Черноморцем».

Победа над командой из Новороссийска помогла «Чайке» пробиться в ФНЛ.

источник: РФС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» полетел в Уфу без ТедескоФНЛ. «Оренбург» теряет очки, «Балтика» выходит в лидерыАлександр Овечкин прокоментировал поражение «Вашингтона» в первом матче серии плей-офф НХЛХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринМедсестры массово разделись в знак протеста
«Реал» разгромил «Интер» и вышел в полуфинал Юношеской лиги УЕФА
Команду U-19 мадридского клуба тренирует бывший нападающий сборной Испании Рауль.
19.08.2020 20:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Динамо» одержало домашнюю победу над «Ростовом»
Матч третьего тура Российской Премьер-лиги «Динамо» – «Ростов» завершился победой московской команды со счетом 2:0.
19.08.2020 20:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Роши признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Ротор»
Нападающий «Ахмата» Одисе Роши стал лучшим игроком матча третьего тура Российской Премьер-лиги с «Ротором» (3:1).
19.08.2020 20:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Лион» и «Бавария» объявили составы на полуфинал Лиги чемпионов
Матч в Лиссабоне начнется в 22:00 по московскому времени.
19.08.2020 20:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Комитет по этике ФИФА закрыл дело против президента организации Инфантино
Никаких нарушений со сторона швейцарца не обнаружили.
19.08.2020 20:24
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Шамиль Газизов: Очень большие надежды на то, что Кокорин сыграет с «Локомотивом»
«Спартак» примет железнодорожников 23 августа.
19.08.2020 20:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Роши помог «Ахмату» победить «Ротор»
Дубль Роши помог «Ахмату» победить «Ротор»
Футболисты «Ахмата» одержали домашнюю победу над «Ротором» (3:1) в матче третьего тура Российской Премьер-лиги.
19.08.2020 19:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
Спортивного директора «Чайки» на два года отстранили от футбола
Команда из Ростовской области выступает в ФНЛ.
19.08.2020 19:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Дюков: УЕФА запретил проводить матч Россия – Сербия и другие игры сборных со зрителями
Второй розыгрыш Лиги наций стартует 3 сентября.
19.08.2020 19:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Барселона» официально презентовала Кумана (видео)
Голландский тренер подписал двухлетний контракт с испанским клубом.
19.08.2020 19:33
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика