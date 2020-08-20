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20 августа 12:55
автор: Юрий Нечаев

Нападающий «Порту» Соареш может перейти в «Спартак»

В услугах форварда лично заинтересован Доменико Тедеско.

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Порту» Франсиско Соареша.

По информации «A Bola», российский клуб предложил за 29-летнего форварда 10 миллионов евро. При этом источник отмечает, что португальцы рассчитывают заработать на продаже бразильца 15 миллионов.

Соареш выступает за «Порту» с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 48 матчей, забил 19 голов и сделал три результативные передачи.

Контракт игрока с португальским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Добавим, что после трех сыгранных туров в чемпионате России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе пять очков. 23 августа красно-белые на своем поле примут «Локомотив».

источник: A Bola
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