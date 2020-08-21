«Эльче» и «Жирона» сыграли вничью в первом матче финала плей-офф за выход в примеру

В первом матче финала плей-офф испанской сегунды за право сыграть в элитном дивизионе «Эльче» и «Жирона» сыграли вничью 0:0.

Ответная игра состоится в Жироне 23 августа.

Ранее право сыграть в примере в сезоне-2020/21 завоевали «Уэска» и «Кадис», финишировав на первом и втором местах по итогам регулярного чемпионата второго по статусу испанского дивизиона.

В полуфиналах плей-офф «Эльче» обыграл «Сарагосу» (0:0 дома и 1:0 в гостях), а «Жирона» – «Альмерию» (1:0 дома и 2:1 в гостях).