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21 августа 00:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Эльче» и «Жирона» сыграли вничью в первом матче финала плей-офф за выход в примеру

Ответная встреча состоится 23 августа.

В первом матче финала плей-офф испанской сегунды за право сыграть в элитном дивизионе «Эльче» и «Жирона» сыграли вничью 0:0.

Ответная игра состоится в Жироне 23 августа.

Ранее право сыграть в примере в сезоне-2020/21 завоевали «Уэска» и «Кадис», финишировав на первом и втором местах по итогам регулярного чемпионата второго по статусу испанского дивизиона.

В полуфиналах плей-офф «Эльче» обыграл «Сарагосу» (0:0 дома и 1:0 в гостях), а «Жирона» – «Альмерию» (1:0 дома и 2:1 в гостях).

источник: «Советский спорт»
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