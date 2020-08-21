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21 августа 18:26
автор: Виктор Шарафудинов

Полузащитник «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен получил травму и выбыл на неопределенный срок

Футболист сборной Англии пропустит как минимум остаток подготовки к новому сезону АПЛ, который стартует 12 сентября.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью для пресс-службы клуба рассказал о том, что полузащитник команды Алекс Окслейд-Чемберлен получил на тренировке травму колена.

«Ему очень не повезло, – отметил Клопп. – Это было единоборство. Было похоже на ту ситуацию, когда получил травму Хендерсон. Я не могу сказать на какой срок выбыл Алекс. Он точно пропустит остаток предсезонной подготовки, а также игру за Суперкубок против «Арсенала». Ну а дальше посмотрим.

Ситуация далека от идеала, и ему тяжело, но ничего нельзя изменить».

Против «Арсенала» в Суперкубке Англии «Ливерпуль» сыграет 29 августа, а в первом туре чемпионата АПЛ встретится дома с «Лидсом» 12 сентября.

В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен забил восемь мячей и сделал две голевые передачи в 43 матчах с учетом всех турниров.

источник: ФК «Ливерпуль»
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Полузащитник «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен получил травму и выбыл на неопределенный срок
Футболист сборной Англии пропустит как минимум остаток подготовки к новому сезону АПЛ, который стартует 12 сентября.
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