Полузащитник «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен получил травму и выбыл на неопределенный срок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью для пресс-службы клуба рассказал о том, что полузащитник команды Алекс Окслейд-Чемберлен получил на тренировке травму колена.

«Ему очень не повезло, – отметил Клопп. – Это было единоборство. Было похоже на ту ситуацию, когда получил травму Хендерсон. Я не могу сказать на какой срок выбыл Алекс. Он точно пропустит остаток предсезонной подготовки, а также игру за Суперкубок против «Арсенала». Ну а дальше посмотрим.

Ситуация далека от идеала, и ему тяжело, но ничего нельзя изменить».

Против «Арсенала» в Суперкубке Англии «Ливерпуль» сыграет 29 августа, а в первом туре чемпионата АПЛ встретится дома с «Лидсом» 12 сентября.

В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен забил восемь мячей и сделал две голевые передачи в 43 матчах с учетом всех турниров.