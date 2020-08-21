Франц Беккенбауэр: «ПСЖ» - это чертовски хорошая команда

- Я видел матчи «ПСЖ» и могу сказать, что это чертовски хорошая команда. Для «Баварии» это будет самый сложный матч сезона. Я не увидел у них ни одной слабости и думаю, что матч будет богат на события.

Это будет игра двух равных команд. Думаю, что шансы 50 на 50. Иногда для победы нужна толика удачи. Если у «Баварии» она будет, то она победит, - цитирует Беккенбауэра пресс-служба клуба, - цитирует Беккенбауэра пресс-служба мюнхенского клуба.

Добавим, что финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в Лиссабоне 23 августа.