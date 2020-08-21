ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 августа 21:55

Франц Беккенбауэр: «ПСЖ» - это чертовски хорошая команда

Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр – о шансах немецкой команды в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ».

- Я видел матчи «ПСЖ» и могу сказать, что это чертовски хорошая команда. Для «Баварии» это будет самый сложный матч сезона. Я не увидел у них ни одной слабости и думаю, что матч будет богат на события.

Это будет игра двух равных команд. Думаю, что шансы 50 на 50. Иногда для победы нужна толика удачи. Если у «Баварии» она будет, то она победит, - цитирует Беккенбауэра пресс-служба клуба, - цитирует Беккенбауэра пресс-служба мюнхенского клуба.

Добавим, что финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в Лиссабоне 23 августа.

источник: ФК «Бавария»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Турнир WTA в Нью-Йорке. Александрова сыграет с Рыбакиной«Спартак» оштрафован на 185 тысяч рублей, Слуцкий – на 200Первые топ-матчи и укороченный уик-энд. Главное о 2-м туре РПЛЖенщина сверкнула аппетитными формами и пожалелаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФГимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Франц Беккенбауэр: «ПСЖ» - это чертовски хорошая команда
Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр – о шансах немецкой команды в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ».
21.08.2020 21:55
Футбол
«Бордо» и «Нант» сыграли вничью в стартовом матче чемпионата Франции
Минувший сезон лиги 1 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
21.08.2020 21:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Динамо-Брест» на своем поле проиграло «Белшине»
Действующий чемпион Белоруссии занимает лишь девятое место.
21.08.2020 21:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ролан Гусев: Поражение от «Зенита» не повлияет на хороший старт ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев оценил игру армейцев в матче 3-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2).
21.08.2020 21:42
Футбол
«Ювентус» собирается расторгнуть контракты с Игуаином и Хедирой
Ветераны не нужны новому главному тренеру Андреа Пирло.
21.08.2020 21:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Отборочный матч Лиги чемпионов «Клаксвик» - «Слован» отменен из-за коронавируса
Встреча Лиги чемпионов между «Клаксвиком» с Фарерских островов и «Слованом» из Братиславы официально отменена по решению УЕФА.
21.08.2020 21:06
Футбол
«Севилья» и миланский «Интер» объявили составы на финал Лиги Европы
Матч в Кельне начнется в 22:00 по московскому времени.
21.08.2020 21:02
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Шахтер» не реализовал два пенальти, но все равно обыграл «Колос» в стартовом матче чемпионата УПЛ
Алан Патрик отметился дублем.
21.08.2020 20:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хиддинк назначен главным тренером сборной Кюрасао
Команда занимает 80-е место в рейтинге ФИФА.
21.08.2020 20:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Павел Худяков: Любой положительный результат с «Зенитом» будет радостным событием для «Тамбова»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура чемпионата России с «Зенитом».
21.08.2020 20:25
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика