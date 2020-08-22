Кингсли Коман: «Бавария» должна продолжить играть с большой агрессией

– Мы знаем, что Лига чемпионов – это турнир, в котором сложнее всего победить. В последний раз «Бавария» брала титул семь лет назад. В воскресенье у нас будет шанс еще раз добиться подобного достижения, и мы сделаем все для этого.

На групповом этапе мы показали выдающуюся игру и одержали победы во всех матчах. Хотя сейчас ситуация другая, мы должны продолжать хорошо играть, с большой агрессией, – цитирует полузащитника официальный сайт «Баварии».

В текущем сезоне на счету 24-летнего Комана 37 матчей, в которых он отметился семью голами и семью ассистами.

Финальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 23 августа на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.