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22 августа 15:56
автор: Владислав Корегин

Гол Подберезкина принес «Уралу» победу над «Краснодаром»

Футболисты «Урала» победили «Краснодар» (1:0) в стартовом матче четвертого тура Российской Премьер-лиги.

Единственный гол забил полузащитник хозяев Вячеслав Подберезкин, отметившийся красивым дальним ударом на третьей минуте встречи.

Отметим, что на 54-й минуте защитник гостей Кайо был удален за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Урал» одерживает свою первую победу в новом сезоне РПЛ и поднимается на восьмое место в турнирной таблице. Краснодарский клуб с шестью очками остается четвертым.

В следующем туре екатеринбуржцы сыграют в гостях с «Ростовом», а «Краснодар» примет у себя ЦСКА.

Чемпионат России

РПЛ
4-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» – 1:0 (1:0)
Гол: Подберезкин, 3.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Герасимов, Калинин, Подберезкин (Ефремов, 55), Егорычев, Августиняк, Мишкич (Емельянов, 84), Бикфалви, Панюков (Караев, 73).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников (Петров, 60), Газинский, Олссон (Мацукатов, 73), Кутовой (Классон, 46), Уткин (Сорокин, 60), Сулейманов (Вилена, 46), Берг.

Предупреждения: Кайо, 23. Уткин, 57. Олссон, 57. Классон, 62. Газинский, 72. Ефремов, 86. Мацукатов, 87. Помазун, 90+5.
Удаление: Кайо, 54.

источник: «Советский спорт»
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