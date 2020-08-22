Гол Подберезкина принес «Уралу» победу над «Краснодаром»

Единственный гол забил полузащитник хозяев Вячеслав Подберезкин, отметившийся красивым дальним ударом на третьей минуте встречи.
Отметим, что на 54-й минуте защитник гостей Кайо был удален за вторую желтую карточку.
Таким образом, «Урал» одерживает свою первую победу в новом сезоне РПЛ и поднимается на восьмое место в турнирной таблице. Краснодарский клуб с шестью очками остается четвертым.
В следующем туре екатеринбуржцы сыграют в гостях с «Ростовом», а «Краснодар» примет у себя ЦСКА.
Чемпионат России
РПЛ
4-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» – 1:0 (1:0)
Гол: Подберезкин, 3.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Герасимов, Калинин, Подберезкин (Ефремов, 55), Егорычев, Августиняк, Мишкич (Емельянов, 84), Бикфалви, Панюков (Караев, 73).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников (Петров, 60), Газинский, Олссон (Мацукатов, 73), Кутовой (Классон, 46), Уткин (Сорокин, 60), Сулейманов (Вилена, 46), Берг.
Предупреждения: Кайо, 23. Уткин, 57. Олссон, 57. Классон, 62. Газинский, 72. Ефремов, 86. Мацукатов, 87. Помазун, 90+5.
Удаление: Кайо, 54.