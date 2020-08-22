Гол Подберезкина принес «Уралу» победу над «Краснодаром»

Единственный гол забил полузащитник хозяев Вячеслав Подберезкин, отметившийся красивым дальним ударом на третьей минуте встречи.

Отметим, что на 54-й минуте защитник гостей Кайо был удален за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Урал» одерживает свою первую победу в новом сезоне РПЛ и поднимается на восьмое место в турнирной таблице. Краснодарский клуб с шестью очками остается четвертым.

В следующем туре екатеринбуржцы сыграют в гостях с «Ростовом», а «Краснодар» примет у себя ЦСКА.

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