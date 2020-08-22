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«Анжер» победил «Дижон» в первом туре лиги 1
22 августа 20:06
автор: Антон Липкин
автор фото: ФК «Дижон»

«Анжер» победил «Дижон» в первом туре лиги 1

Единственный гол забил ивуариец Траоре.

«Анжер» выиграл в гостях у «Дижона» (1:0) в матче первого тура лиги 1 на «Стад Гастон Жерар» в Дижоне. Единственный гол на 22-й минуте забил ивуарийский защитник Исмаэль Траоре.

«Анжер» первым одержал победу в нынешнем французском сезоне и с тремя очками возглавил турнирную таблицу. Напомним, накануне лига 1 стартовала нулевой ничьей в матче «Бордо» – «Нант». Также в субботу сыграют «Лилль» и «Ренн», а в воскресенье состоятся еще четыре матча первого тура.

Во втором туре 28 августа «Дижон» сыграет в гостях с «Лионом», а 30 августа «Анжер» примет «Бордо».

Лига 1
1-й тур

«Дижон» – «Анжер» – 0:1 (0:1)
Гол: Траоре, 22.

источник: «Советский спорт»
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