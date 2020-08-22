«Анжер» победил «Дижон» в первом туре лиги 1

«Анжер» выиграл в гостях у «Дижона» (1:0) в матче первого тура лиги 1 на «Стад Гастон Жерар» в Дижоне. Единственный гол на 22-й минуте забил ивуарийский защитник Исмаэль Траоре.

«Анжер» первым одержал победу в нынешнем французском сезоне и с тремя очками возглавил турнирную таблицу. Напомним, накануне лига 1 стартовала нулевой ничьей в матче «Бордо» – «Нант». Также в субботу сыграют «Лилль» и «Ренн», а в воскресенье состоятся еще четыре матча первого тура.

Во втором туре 28 августа «Дижон» сыграет в гостях с «Лионом», а 30 августа «Анжер» примет «Бордо».

Лига 1

1-й тур

«Дижон» – «Анжер» – 0:1 (0:1)

Гол: Траоре, 22.