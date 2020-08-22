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22 августа 23:28

Де Росси может вернуться в «Рому» в качестве тренера

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может вернуться в римский клуб в качестве тренера.

Как сообщает Calciomercato, Де Росси встретится с генеральным директором «Ромы» Гвидо Фьенгой, чтобы обсудить потенциальную должность в клубе при новом владельце Дэне Фридкине.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что де Росси может возглавить молодежную команду «Болоньи» (U19), но сегодня на эту должность официально был назначен Лучано Дзаури.

Напомним, что полузащитник завершил свою карьеру 6 января 2020 года. На его счету 616 матчей за «Рому», в которых он забил 63 гола и отдал 56 передач. Его последней командой стал «Бока Хуниорс».

источник: Calciomercato.com
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