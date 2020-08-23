CМИ: Кальехон перейдет в «Вильярреал»

По информации сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, 33-летний игрок в следующем сезоне будет выступать в составе «Вильярреала».

Отмечается, что на испанца также претендовали «Атлетико», «Бетис» и «Севилья», «Эвертон» и «Валенсия».

Кальехон перешел в «Наполи» в июле 2013 года за 9,5 миллионов евро из мадридского «Реала». В составе неаполитанцев он провел 349 матчей, забил 82 гола и отдал 78 ассистов. Вместе с командой он стал двукратным победителем кубка Италии.