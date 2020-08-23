Нико Ковач: Горжусь тем, как моя команда смогла отреагировать на два пропущенных гола

– Должен признаться, я был удивлен и шокирован, что после двух ударов соперников мы проигрывали со счетом 2:0. Это было действительно нелегко, но в итоге я горжусь тем, как моя команда смогла отреагировать на ход встречи. В дальнейшем, мы доминировали в матче и имели более явные шансы на победу, но мы не должны забывать о решающем сейве Лекомта в концовке, – цитирует Ковача пресс-служба «монегасков».

Напомним, что «Монако» сыграл вничью с «Реймсом» (2:2) в матче первого тура чемпионата Франции. Полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле всю встречу и стал автором голевой передачи на защитника Бенуа Бадьяшиля, сравнявшего счет на 55-й минуте игры.

В следующем туре подопечные Ковача сыграют в гостях с «Метцом». Встреча состоится 30 августа в 16:00 по московскому времени.