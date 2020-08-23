ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 августа 18:54

Скаут: Сомневаюсь, что интерес ПСВ к Тилу серьезен

Павел Кучеров, бывший скаут лондонского «Арсенала», работающий в Голландии, прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека «Спартака» Гуса Тиля в ПСВ.

- Конечно, такой игрок, как Гус Тил не помешает. Но сказать о том, что он крайне необходим, и что ему точно найдется место на поле, - нельзя. Важно, что Гус Тил - это тот игрок, под которого надо строить тактику. Мы знаем, на какой позиции он себя проявлял, выступая за «АЗ». Но в ПСВ на этой позиции уже есть игроки. Поэтому я очень сомневаюсь, что интерес Эйндховена действительно серьезен, и что команда сейчас хочет усилиться именно таким футболистом, как Гус Тил, - передает слова Кучерова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летний голландец находится в шаге от перехода в ПСВ, уже согласовав условия личного контракта с клубом из Эйндховена. Также отмечалось о возможной аренде полузащитника.

Напомним, что Тил перешел в «Спартак» в августе 2019 года из «АЗ Алкмаар» за 16 миллионов евро. В общей сложности хавбек провел за московский клуб 21 матч, забив два гола и отдав три голевые передачи. Действующий контракт голландца с красно-белыми рассчитан до конца июня 2023 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александрова и Кудерметова – во втором круге турнира в Нью-ЙоркеKia Carnival (2021) мировая премьера и ценаГотовь сани летом: выбираем лучшие зимние шиныЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаПоветкин победил — видео жесткого нокаутаС женой, как у Задорова можно сбежать хоть на необитаемый остров
«Барселона» хочет приобрести Тальяфико
Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико может стать игроком «Барселоны»
23.08.2020 19:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Игорь Егоров: У Вилкова были основания удалить Кротова
Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал удаление полузащитника «Уфы» Вячеслава Кротова в матче с «Ростовом».
23.08.2020 19:16
Футбол
Скаут: Сомневаюсь, что интерес ПСВ к Тилу серьезен
Павел Кучеров, бывший скаут лондонского «Арсенала», работающий в Голландии, прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека «Спартака» Гуса Тиля в ПСВ.
23.08.2020 18:54
Футбол
Куман хочет пригласить в «Барселону» форварда «АЗ Алкмар» Стенгса
Правый вингер «АЗ Алкмар» Келвин Стенгс входит в сферу интересов «Барселоны».
23.08.2020 18:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
Нико Ковач: Горжусь тем, как моя команда смогла отреагировать на два пропущенных гола
Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции с «Реймсом» (2:2).
23.08.2020 18:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ростов» вырвал победу у «Уфы», игравшей в меньшинстве с 39-й минуты
Футболисты «Ростова» одержали победу над «Уфой» в выездном матче четвертого тура чемпионата России.
23.08.2020 18:25
Футбол
«Спартак» – «Локомотив»: Стартовые составы команд
Матч состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
23.08.2020 18:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ним» и «Лорьян» одержали домашние победы в первом туре чемпионата Франции
Сегодня, 23 августа, в чемпионате Франции состоялись еще два матча в рамках первого тура.
23.08.2020 18:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Головин: В первом тайме «Монако» пропустил довольно глупые голы
Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции, в котором его команда сыграла вничью с «Реймсом» (2:2).
23.08.2020 17:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
Валерий Карпин: Сказал Попову, что в «Ростове» никто не будет играть все матчи по 90 минут
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход полузащитника Ивелина Попова в «Сочи».
23.08.2020 17:16
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика