Скаут: Сомневаюсь, что интерес ПСВ к Тилу серьезен

- Конечно, такой игрок, как Гус Тил не помешает. Но сказать о том, что он крайне необходим, и что ему точно найдется место на поле, - нельзя. Важно, что Гус Тил - это тот игрок, под которого надо строить тактику. Мы знаем, на какой позиции он себя проявлял, выступая за «АЗ». Но в ПСВ на этой позиции уже есть игроки. Поэтому я очень сомневаюсь, что интерес Эйндховена действительно серьезен, и что команда сейчас хочет усилиться именно таким футболистом, как Гус Тил, - передает слова Кучерова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летний голландец находится в шаге от перехода в ПСВ, уже согласовав условия личного контракта с клубом из Эйндховена. Также отмечалось о возможной аренде полузащитника.

Напомним, что Тил перешел в «Спартак» в августе 2019 года из «АЗ Алкмаар» за 16 миллионов евро. В общей сложности хавбек провел за московский клуб 21 матч, забив два гола и отдав три голевые передачи. Действующий контракт голландца с красно-белыми рассчитан до конца июня 2023 года.