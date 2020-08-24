Альфонсо Дэвис: Это все, о чем я мечтал в детстве - приехать в Европу и выиграть Лигу чемпионов

- Это действительно хорошо. Это все, о чем я мечтал в детстве - приехать в Европу и выиграть Лигу чемпионов с таким великим клубом, как «Бавария», - цитирует Дэвиса официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в воскресенье «Бавария» в финале Лиги чемпионов одержала победу над «ПСЖ» со счетом 1:0. Немецкая команда в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. Таким образом, по количеству побед в Лиге чемпионов мюнхенский клуб догнал «Ливерпуль» и теперь уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7).